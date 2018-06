Siracusa, il giorno del silenzio prima dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale. IL VIDEO "COME SI VOTA"

Ieri gli ultimi comizi, gli ultimi appelli e poi anche questa lunga campagna elettorale ha avuto fine. A mezzanotte è scattato il silenzio e domani i siracusani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco di Siracusa e il nuovo consiglio comunale.

Si vota in un solo giorno, domenica 10 giugno, e i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

Sarà possibile votare anche se il documento di identità dovesse essere scaduto. Basterà, infatti, che l’identità dell’elettore sia garantita da un componente del seggio o da un elettore che vota nella stessa sezione.

Inoltre anche gli elettori che nei giorni precedenti hanno presentato richiesta di Carta di Identità Elettronica, potranno votare esibendo la ricevuta, che è munita di fotografia, dati anagrafici e del numero.

Sarà invece necessario essere in possesso della tessera elettorale; se dovesse essere stata utilizzata in tutti gli spazi o in caso di smarrimento e deterioramento, se ne potrà avere una nuova, richiedendola personalmente all’Ufficio elettorale oggi dalle 8,30 alle 18 e domenica dalle 7 alle 23.

Coloro che hanno gravi problemi di deambulazione o altri motivi di impedimento fisico possono esercitare il diritto al voto con l’aiuto di un familiare o altro elettore iscritto nelle liste elettorali dello stesso Comune.

È possibile votare anche in altra sezione, se quella di appartenenza non è priva di barriere architettoniche. In tutti i casi, è indispensabile l’attestazione medica. Il Comune ha inoltre predisposto il servizio di trasporto con ambulanza della Associazione Misericordia per gli elettori diversamente abili. Il servizio può essere richiesto domenica 10 giugno dalle 7 alle 23 telefonando ai seguenti numeri: 0931-451220/21/22/24, 0931/412875.

In occasione della consultazione elettorale sarà sospesa la Ztl in Ortigia, dalle 11 del 10 giugno alle 2 di lunedì 11 giugno.