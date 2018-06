Siracusa, sostituzione tubazione in viale Epipoli: dalle 22 si interrompe l'erogazione idrica

A partire dalle 22 di questa sera sarà interrotta l'erogazione idrica della condotta da 300 per consentire la sostituzione di un tratto di tubazione in viale Epipoli.

Sono previsti disagi nella zona alta di viale Epipoli e del Villaggio Miano e su via Carlo Forlanini mentre si prevede una riduzione idrica in via Necropoli Grotticelle, Costanza Bruno, Von Platen, via Acradina, via Filisto, Pitia e Tisia, Polibio, viale Teracati. Il servizio tornerà alla normalità nelle prime ore di domani.