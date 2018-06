Siracusa, raccolta differenziata: nell'ultima settimana di maggio sale al 21,12%. L'obiettivo rimane il 35%

Nell’ultima settimana del mese di maggio la percentuale di raccolta differenziata è stata del 21,12%. Lo rende noto il dirigente del settore Ambiente, Gaetano Brex, che allega anche i dati riguardanti i primi 5 mesi dell'anno: gennaio 10,22, febbraio 8,57, marzo 10,56, aprile 11,98, maggio 15.98.

"Secondo le stime del gestore del servizio di igiene urbana - continua Brex - la raccolta differenziata per le zone ove è stata avviata è pari al 42%. L'obiettivo è arrivare al più presto al 35%, così come impone l'ordinanza del presidente della Regione".

Con la stessa ordinanza del 7 giugno è stato disposto anche il contingentamento dal primo ottobre 2018 dei quantitativi dei rifiuti conferibili in discarica, inibendo a conferire un quantitativo di rifiuti indifferenziati oltre il 70 del quantitativo prodotto nel corrispondente periodo dell'anno precedente. Il Comune di Siracusa ha già avviato da novembre 2017 il sistema di raccolta differenziata porta a porta che si avvia a completamento.

Dal 9 maggio il comune di Siracusa conferisce la frazione organica all’impianto Sicula Compost.