Siracusa, oltre 37.000 pratiche esenzioni ticket al Parco Commerciale Belvedere

Sono stati 37253 gli utenti che, da 1 aprile al 15 maggio hanno usufruito degli spazi del Parco Commerciale Belvedere, per l’espletamento delle pratiche di rinnovo delle certificazioni di esenzione ticket sanitario per l’anno 2018.

“Un successo – sottolinea il commissario dell’Asp di Siracusa Salvatore Brugaletta – se teniamo conto che le pratiche esitate nella postazione del Parco Commerciale, rappresentano oltre il cinquanta per cento su circa sessantacinquemila degli aventi diritto soltanto nel capoluogo aretuseo.