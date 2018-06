Siracusa, striscione per Pamela Mastropietro da CasaPound

Uno striscione che chiede giustizia per Pamela Mastropietro è stato affisso nella notte a Siracusa e in oltre 100 città italiane dai militanti di CasaPound Italia, che hanno voluto lanciare un chiaro messaggio di solidarietà alla famiglia di Pamela, dopo le novità processuali nel procedimento a carico dei tre immigrati coinvolti omicidio.

“Anche se non c’è stata ancora alcuna sentenza e il procedimento è ai suoi primi passi – commenta Cpi – tutto lascia pensare che sia in corso un tentativo di attenuare il quadro e ricondurre la morte di Pamela a una sorta di ‘delitto passionale’. Per CasaPound, inoltre, “c’è un problema di sensibilità nei confronti della famiglia di Pamela, costretta ad apprendere dai giornali gli sviluppi della vicenda".