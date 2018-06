Siracusa, furto di energia elettrica: arrestato 67enne

E' accusato di furto in energia elettrica, e arrestato ieri dai Carabinieri di Siracusa, Luigi Micieli, 67 anni, panificatore pregiudicato.

La misura cautelativa è stata notificata a seguito di controlli svolti in sinergia il personale tecnico di Enel. Infatti, sarebbe stato accertato una manomissione del contatore effettuata per mezzo di un potente magnete, posizionato di sopra del misuratore di energia elettrica, determinando un rilevamento di consumo minore del 97,84% rispetto al reale assorbimento di corrente. Il 67enne è stato poi rimesso immediatamente in libertà.