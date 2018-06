Sotto controllo l’incendio nel Ragusano, 800 turisti evacuati

Nonostante ancora la presenza di alcuni piccoli focolai, sui quali i vigili del fuoco stanno operando, è rientrata l’emergenza incendi in provincia di Ragusa, dove ieri pomeriggio un vasto rogo ha interessato la riserva naturale di Kamarina costringendo all’evacuazione degli ospiti di un villaggio turistico. Le fiamme, dietro la cui origine potrebbe esserci la mano dell’uomo, sono state alimentate dal forte vento di scirocco che ha reso più complicate le operazioni di spegnimento da parte di un elicottero dei pompieri partito da Catania e dei Canadair. I turisti allontanati in via precauzionale dalla struttura alberghiera lambita dalle fiamme sono stati circa 800. Molti di loro hanno trovato riparo in spiaggia, altri sono stati trasferiti in un altro albergo con dei pullman. Solo a tarda serata i villeggianti sono riusciti a rientrare nei loro alloggi. Per far fronte all’emergenza, il Dipartimento della Protezione civile ha inviato sul posto alcune squadre di volontari, mentre il Dipartimento ripartimentale delle Foreste ha inviato proprio personale per il coordinamento da terra e la richiesta dei mezzi aerei. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti. Le fiamme però hanno devastato un’ampia area della riserva naturale, e distrutto diverse serre della zona.