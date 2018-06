Siracusa, Confindustria: “Il Turn Over e le norme sulle crisi temporanee di azienda”, il seminario

Riforma sugli ammortizzatori sociali, ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e norme sul pensionamento dei lavoratori. Questi i temi che saranno trattati lunedì 11 giugno alle 9 in un seminario nella sede di Confindustria Siracusa dal titolo ''Il Turn Over e le norme sulle crisi temporanee di azienda''.

L'iniziativa è stata organizzata da Confindustria Siracusa, in collaborazione con l’Area Welfare di Confindustria e con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa,

L’evento è accreditato per la formazione professionale dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Siracusa.