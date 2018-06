Rosolini, prima traversa di via Soldato Rosario Pitino: appaltati i lavori

Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della prima traversa di via Soldato Rosario Pitino. Si tratta di una via periferica a ridosso del plesso scolastico “G. La Pira” dove insiste un consistente numero di abitazioni in cui si evidenziano forti criticità dovute proprio alla mancanza di dette opere. I lavori hanno un importo complessivo di 58.820,00 euro.