Pachino, aperta nuova sede per la Sanità Animale

E' stata aperta, dall'Asp, una nuova sede del servizio di Sanità Animale a Pachino, in contrada Cozzi ed è aperto il mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 10. Gli allevatori possono anche fissare un appuntamento telefonando al dottore Raffaele Mizzi al numero 3204322812.

L’Ufficio, come sottolinea il direttore del Servizio Sanità Animale Giovanna Fulgonio, è competente per tutte le attività che riguardano l’area zootecnic40