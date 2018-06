Lo stilista Giovanni Lo Presti festeggia 15 anni di carriera con una collezione dedicata a Siracusa. Ha vestito Laura Pausini e Angelina Jolie

Un legame troppo forte con la città natale di Siracusa: lei, bellissima, distante e vicina sempre, anche per tutti coloro che l’hanno lasciata. Un legame troppo forte, e una tradizione troppo bella e profonda per non essere raccontata.

Con questa convinzione Giovanni Lo Presti, stilista Siracusano affermato in tutto il mondo che ha avuto l’onore di vestire star internazionali come Laura Pausini e Angelina Jolie, vuole festeggiare i suoi primi 15 anni di carriera con una collezione dedicata alla città madre. Tessuti, pizzi e pelle prenderanno forma nella cornice naturale che solo una città come Siracusa può offrire.

Non a caso, la collezione si intitola “Innamorata”, come chi rimane incantato da una città che trasuda storia, cultura e tradizioni.

“Innamorata” è il secondo esperimento per Giovanni Lo Presti in terra aretusea. Il 18 maggio di quest’anno, infatti, è uscito un primo video di presentazione di una collezione di abiti girato tra Noto e Pachino, e totalmente ispirato alle vedove Siciliane degli anni 60’, "La donna dell'Isola".



Adesso l’esperimento gioca al rialzo, e non rimane che innamorarsi di Siracusa, di Giovanni Lo Presti e delle sue creazioni. Appuntamento al 2019 quando “Innamorata” sarà presentata a Siracusa, e ci si aspetta un grande evento tutto sotto il segno della moda.

Nato e cresciuto in Svizzera, originario di Siracusa (città dove torna spesso), 36 anni, Lo Presti sottolinea il "made in Switzerland" di un sofisticato stile italiano. I suoi acquirenti sono celebrità di alto profilo come Laura Pausini, Lara Fabian, Paola Iezzi, Johnny Hallyday, Angelina Jolie, Donna Lewis, Vincent McDoom, Nina Dobrev, blogger e aziende di fama internazionale.

Lo Presti ha collaborato con FANI Xenophontos a Cipro, dove è stato invitato ad assisterla come guest designer con grande lode. L'impatto internazionale dell'icona della moda svizzera che ha avuto è stato addirittura trasmesso in un documentario in 3 parti sulla televisione svizzera e ha anche partecipato

all 2011 a diverse settimane di moda internazionale, tra cui New York, Parigi, Londra, Nicosia, Quito, Lima, Cochabamba, Berlino, Montreux.

I suoi vari progetti lo portano su diverse strade, da speaker radiofonico, conduttore televisivo, produttore di eventi come Montreux MODA dal 2015, una piattaforma culturale per promuovere e aiutare la moda e l'arte "Swiss Made" in Svizzera.

Nel 2015 a New York, durante la kermesse dei 70 anni delle Nazioni Unite, Lo Presti riceverà da Chris Collins la medaglia d'onore della "lLEAGUE OF GENTLEMAN" davanti ad un pubblico specialista del settore la moda. Franca Sozzani, allora direttrice di Vogue Italia ha sostenuto il progetto dello stilista di origine Siciliano sin dall' inizio, insieme a lei, Tommy Hilfiger, Roberta Flack, Martha Stewart, Diane Kruger, Naomi Campbell, la regina Rania di Giordania, Victoria Beckham e Livia Firth, sono stati tra gli ospiti del Hotel Pierre a New York durante il pranzo delle First Ladies.