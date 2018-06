Siracusa, in aumento le famiglie arcobaleno: la provincia aretusea quarta in Sicilia

La provincia di Siracusa quarta in Sicilia per unioni civili tra omosessuali. Sul podio figurano Palermo con 56, Catania con 18 e Messina con 17 matrimoni gay. Fanalino di coda la provincia di Enna con una sola unione civile omosessuale.

I dati, elaborati dal Ministero dell’Interno e aggiornati al 31 dicembre 2017, tracciano un bilancio a due anni dall’entrata in vigore della legge sulle unioni civili.

Al 31 dicembre 2016 in provincia di Siracusa sono state sei le coppie che hanno contratto matrimonio in ossequio a quanto prevede la legge Cirinnà. Un anno dopo il dato è più che raddoppiato, arrivando a quota 13. In tutta Italia sono state 8.506 le coppie lgbt che si sono unite in matrimonio, di cui 6073 nel solo 2017, contro le 2433 registrate al 31 dicembre 2016, a soli 5 mesi dalla legge.

Il trend è in crescita in tutta Italia. Da Nord a Sud i numeri sono cresciuti in proporzione all'estensione territoriale e al numero di abitanti delle regioni e delle città

La Sicilia nel 2016 occupava la nona posizione con 72 unioni civili gay.

Nel 2017 è scesa di una posizione con 131 matrimoni omosessuali.