Augusta, l'allarme di Cisl e consiglio comunale su tagli posti in ospedale

"La situazione in cui versa da tempo l’ospedale “Muscatello” di Augusta è ben nota con la carenza di personale medico ed infermieristico posta all’attenzione dell’opinione pubblica in diverse circostanze". Queste le parole del segretario generale della Funzione pubblica della Cisl di Siracusa e Ragusa, Daniele Passanisi, a seguito dell'allarme lanciato da alcuni consiglieri comunali di Augusta.

"Abbiamo chiesto - ha detto Passanisi - a più riprese un confronto per evitare possibili disagi all’utenza ed al personale dell’ospedale augustano con i vertici dirigenziali dell’Asp, e non ultimo con la Prefettura senza alcun esito. - e poi conclude - Ribadiamo la necessità di convocare un confronto costruttivo con i vertici dell’Asp per parlare della sanità siracusana in genere ed in modo particolare per scongiurare il rischio di ridimensionamento dell’ospedale “Muscatello”".