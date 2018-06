Carlentini, ruba una borsa da un'auto e utilizza le carte di credito per acquisti: arrestato

Il 10 aprile scorso, dopo aver frantumato con un corpo contundente il vetro posteriore dell'auto alla cui guida c'era una ragazza di Lentini e si era appropriato della borsa. Il malvivente, che aveva agito con il volto travisato, aveva poi utilizzato le carte di credito per effettuare prelievi di danaro e per fare acquisti. Il 2 giugno scorso il presunto autore del furto è stato arrestato dai Carabinieri di Carlentini. Si tratta di Nunzio Russo, 38 anni, di Carlentini, accusato di furto aggravato in concorso, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento. Ad incastrarlo testimonianze e le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza cittadina. Per l'uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari.