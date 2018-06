Floridia, controlli in case di riposo: una denuncia

La responsabile di una casa di riposo per anziani di Floridia è stata denunciata dai Carabinieri per aver omesso di comunicare gli ospiti alloggiati nella struttura.

Il provvedimento è scaturito da una serie di controlli effettuati ieri dai Carabinieri di Floridia e dai Nas di Ragusa per verificare i requisiti igienico sanitari delle strutture nonché il possesso dei titoli di Polizia essendo considerate strutture ricettive al pari degli alberghi.