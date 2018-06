Augusta, presunto usuraio pesta la vittima: arrestato

Sono ritenuti responsabili di usura, estorsione, violazione di domicilio e lesioni aggravate. Si tratta di Salvatore Arrabito, 28 anni, di Augusta, arrestato in esecuzione dell’Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Siracusa, e Luca Malvina, 37 anni, anch'egli di Augusta, sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri i due avrebbero aggredito un uomo in stato di bisogno economico, che qualche mese prima per poter mantenere i suoi tre figli aveva accettato in prestito somme di denaro da Arrabito con l'accordo che avrebbe restituito il doppio dopo un mese. Il mancato rispetto dei tempi stabiliti nell'accordo avrebbe dato il via ad una serie di minacce ai danni della vittima. Per paura l'uomo si era rifugiato in casa di familiari, ma la notte del 29 marzo Arrabito e Malvina sarebbero riusciti ad entrare in casa e avrebbero picchiato con inaudita violenza l'uomo davanti alla moglie e ai tre figli minori, procurandogli un forte trama cranico e contusioni su diverse parti del corpo. Il riconoscimento fotografico dei presunti autori e le tesptimonianze acquisite hanno indotto il Gip ad emettere le misure cautelari nei confronti dei due presunti aggressori.