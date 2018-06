Siracusa, info day della Cna sulla misura "Resto al Sud"

La misura "Resto al Sud" al centro dell'Info day organizzato dalla Cna che si svolgerà lunedì 11 giugno a partire dalle 10 all’Urban Center di Siracusa. Il titolo è “Giovani e impresa, motori di futuro” per approfondire la conoscenza dell’incentivo destinato ai futuri giovani imprenditori dai 18 ai 35 anni residenti nel Mezzogiorno d’Italia.

Ad aprire l’incontro sarà Marcella Monaco, presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Siracusa. Previsti inoltre gli interventi programmati di Gianpaolo Miceli, presidente di Unifidi Sicilia, di Giuseppe Glorioso per Invitalia, l’ente erogatore della misura e di Guglielmo Belardi, Presidente del Comitato di Indirizzo del RTI gestore del Fondo di Garanzia per le PMI.

Le conclusioni saranno affidate a Rosanna Magnano, vicepresidente di CNA Siracusa.

Previsti incontri One-to-One con Invitalia e banche accreditate.