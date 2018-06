Siracusa, partito con un'arrampicata a strapiombo sul mare il tour Every Day Sicily

Partito da Siracusa il tour Every Day Sicily: Coast to coast in camper per promuovere la Sicilia.

A lanciare l'esperienza è un gruppo di cinque giovani comunicatori, esperti di social, videomaker e di tradizioni popolari siciliane. Every Day Sicily è partito con una arrampicata a strapiombo sul mare di Siracusa e si concluderà il 6 luglio. Il tour di 30 tappe, si svilupperà lungo un viaggio in camper attraverso tutta l’isola, toccando dei luoghi particolarmente suggestivi, dove si trovano attività che vogliono far conoscere il loro entusiasmo e la loro professionalità. Dal mare all’entroterra, dai luoghi della storia a quelli della tradizione, attraverso le bellezze naturali. Questi i dettagli dei primi tre giorni. 6 Giugno: Siracusa, arrampicata a strapiombo sul mare; 7 Giugno: Noto, trekking con guida naturalistica, raccolta delle mandorle in azienda agricola; 8 Giugno: Gela, kite surf e Vela.