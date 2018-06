Siracusa, autotrasporto: domani sit in nella zona industriale

Manifestazione contro lo sfruttamento e l'illegalità nel settore dell'autotrasporto si terrà domani presso le portinerie di Isab Sud e presso il deposito Esso di Augusta. Il sit in indetto dalla Filt Cgil servirà per focalizzare l'attenzione sulle condizioni di lavoro degli autisti.

"Chiediamo più controlli, con verifiche e interventi dell’Ispettorato del Lavoro e del servizio ispettivo Inps, della Polizia Stradale, e con interventi della Prefettura e delle istituzioni - afferma Vera Uccello, segretaria provinciale Filt Cgil - affinché questo comparto essenziale per tutti i settori produttivi per lo sviluppo economico rientri nei canoni di sicurezza e legalità essenziali per lo sviluppo del territorio".