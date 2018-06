Siracusa, ruba in casa di un'anziana: arrestata

Riesce ad entrare in casa di un'anziana signora dicendo di dover recuperare oggetti che le erano caduti dal balcone, in realtà si intrufola nella camera da letto dell'81enne e si impossessa di 380 euro in contanti, di una collana di perle e di altri oggetti preziosi. Il furto si è verificato a febbraio scorso a Roma. La donna, Lucia Rasizzi Scalora, 37 anni, con precedenti specifici, è stata sorpresa a Siracusa mentre viaggiava in auto con un'altra persona. Dal controllo negli archivi informatici è venuta fuori la misura cautelare emessa dal tribunale di Roma a carico della donna che è stata pertanto arrestata con l'accusa di furto aggravato in abitazione.

L’uomo che viaggiava con lei, un 38enne di Siracusa, è stato denunciato perché trovato in possesso di oggetti atti ad offendere.