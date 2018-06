Siracusa, vicenda Set Impianti: si va verso la vendita e il ritorno al lavoro di tutti i dipendenti

Il tavolo sulla Set Impianti, come preventivato, si è riunito ieri in Prefettura a Siracusa sotto il coordinamento del viceprefetto, Romano. Presenti tutti i soggetti coinvolti: i 4 amministratori giudiziari del tribunale di Catania, il curatore fallimentare del tribunale di Siracusa, i rappresentanti di tutte le committenti e tutte le sigle sindacali, confederali e di categoria.

E' stata formalizzata la richiesta condivisa dalle due procure di Siracusa e Catania di procedere in tempi rapidissimi alla vendita dell’azienda al migliore offerente, che sarebbe già presente e che si impegna a dare continuità lavorativa a tutti i 256 dipendenti, nessuno escluso. La procedura richiede ancora qualche giorno e, secondo quanto ci riferisce Roberto Alosi, segretario generale provinciale della Cgil, tutti dovrebbero tornare al lavoro. Inoltre, è stato verbalizzato l’impegno di ottenere dal nuovo acquirente l’anticipazione immediata di uno stipendio per tutti i lavoratori. Entro il 31 luglio si conta di sbloccare anche le spettanze arretrate (pari ad un mese e 20 giorni lavorativi) dovute ai lavoratori. Il tavolo prefettizio si riunirà per aggiornamenti mercoledì prossimo.