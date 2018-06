Siracusa, caos rifiuti: dichiarata nulla gara d'appalto, il Comune concede proroga a Igm fino all'11 luglio

Proroga per Igm fino all'11 luglio. Questa la decisione dell'Amministrazione comunale per evitare l'emergenza che avrebbe potuto scatenarsi in città a seguito della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, arrivata nei giorni scorsi, che giudica nulla la gara con la quale la ditta che gestisce i rifiuti a Siracusa si era aggiudicata l'appalto. Da quel momento, il Comune aveva preso tempo fino al 6 giugno per decidere quale strada intraprendere.

Nel mezzo confusione e polemiche dei cittadini. L'Amministrazione con questa decisione, di concedere questa seconda proroga, vuole che la città non venga invasa dai rifiuti e che i dipendenti della ditta non perdano il posto di lavoro. In futuro si deve comunque indire una nuova gara.