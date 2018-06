Siracusa, tutti i numeri del voto del 10 giugno

Saranno 103.213 i siracusani che domenica 10 giugno saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Sono 49.650 maschi e 53.563 femmine, compresi anche i 135 elettori (35 maschi e 100 femmine) cittadini comunitari che hanno chiesto di votare, e che sono inseriti nelle cosiddette “Liste aggiuntive”.

Le urne saranno aperte dalle 7 alle 23.

I candidati alla carica di Sindaco sono 7, mentre le liste per eleggere 32 consiglieri comunali sono 19.

Sono sempre 123 le sezioni, delle quali 119 sono senza barriere architettoniche e una presso l'ospedale Umberto I.

Per esercitare il diritto di voto si deve esibire, unitamente ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale. Se la tessera elettorale è deteriorata, è possibile ottenere il duplicato dall’Ufficio elettorale, presentando domanda e restituendo l’originale. In caso di smarrimento, si può richiedere sempre allo stesso ufficio di via S. Sebastiano 71, un duplicato o un attestato sostitutivo presentando una dichiarazione attestante lo smarrimento.

Gli elettori che hanno gravi problemi di deambulazione o altri motivi di impedimento fisico possono esercitare il diritto di voto con l’aiuto di un familiare o altro elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Siracusa.