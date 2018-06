Siracusa, Noi albergatori al futuro sindaco: "Pronto un piano per il turismo"

"Per la futura amministrazione comunale è pronto un piano strategico con il relativo action-plan includente gli obiettivi - con dettagli chiari e specifici - su ciò che sono le aspettative da consolidare per valorizzare ulteriormente le bellezze del territorio e nel contempo accrescere la ripresa economica, attraverso lo sviluppo del turismo".

Queste le richieste dell'associazione Noi albergatori messe nero su bianco, in una lettera, per il futuro sindaco di Siracusa.

Negli ultimi anni la città si è convertita al turismo incrementando importanti presenze. L'obiettivo è continuare su questa linea, incrementando i flussi turistici per arrivare anche a una fidelizzazione del turista.