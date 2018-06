Rosolini, criticità strutturali a Palazzo comunale: analisi in corso

Il Palazzo comunale di Rosolini è stato inserito in un elenco di edifici ad alto rischio sismico della Sicilia sudorientale, e andrà incontro a indagini per rilevare l’eventuale presenza di criticità strutturali.

L'edificio di Piazza Masaniello sarà sottoposto, a costo zero, ad analisi e ispezioni sui materiali per la caratterizzazione delle murature e delle malte, prove di carico sui solai e volte, prove ultrasoniche, misurazioni ai raggi x, prove videoscopiche, ecc.

La certificazione sullo stato di salute dell’edificio è indispensabile per acceder ai fondi per la messa in sicurezza degli edifici esistenti e delle infrastrutture strategiche per gestire le caratteristiche sismiche dell’area degli iblei tra la provincia di Siracusa e Ragusa.