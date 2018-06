Canicattini Bagni, via a “Il volto del Liberty - Le sue espressioni nelle Arti”

Si intitola “Il volto del Liberty - Le sue espressioni nelle Arti” la manifestazione artistica, organizzata dall'Associazione culturale Museo Civico Tempo, e inserita all’interno del circuito promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018, nell'ottica di valorizzare e promuovere il patrimonio artistico locale.

Saranno tre i momenti previsti per il 10 - 11 - 12 Agosto 2018, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, che metteranno in rilievo le espressioni artistiche che caratterizzano la città di Canicattini Bagni: “l’Arte degli scalpellini”, “la Musica” e “la Sartoria”.

Coloro che vorranno partecipare dovranno presentare la domanda entro le ore 12:00 del 30 Giugno 2018 al Museo Civico TEMPO in Via De Pretis 18, a Canicattini Bagni, contattando il referente del progetto Eleonora Granà tel. 3293461192, utilizzando l’apposito modello reperibile, assieme al regolamento, dal sito internet del Comune www.comunedicanicattinibagni.it, dall’homepage o dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande”.