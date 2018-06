Siracusa, chiusura Inps Augusta: il Comitato provinciale scrive a Boeri

il Comitato Provinciale Inps di Siracusa insorge contro il provvedimento di chiusura definitiva dell'agenzia Inps di Augusta.

Da qui la richiesta inoltrata al presidente Boeri di sospendere il Provvedimento e bloccarne l’esecutività, e l'invito rivolto a tutti gli organi coinvolti nella vicenda, ognuno per le proprie competenze, a condividerla e sostenerla.

Allo stesso tempo viene sollecitata l’istituzione di un tavolo specifico di consultazione delle Parti Sociali (compreso il Comitato Provinciale Inps) in rappresentanza del territorio e delle città di Augusta, Melilli e Priolo Gargallo.

A parere del Comitato provinciale dell'Inps con il provvedimento di chiusura non sono stati presi in considerazione alcuni aspetti importanti, già segnalati nell'Ordine del giorno dell'aprile 2017, come l’indice di produttività dell’Agenzia di Augusta, che risulta in linea, se non migliore, rispetto ad altre strutture simili del territorio siciliano.

"L'agenzia megarese inoltre - viene evidenziato - è all’interno del Polo Petrolchimico più grande ed importante dell’Europa meridionale; il Porto di Augusta è Sede dell’Arsenale della Marina Militare Italiana ed è uno dei porti più importanti di tutto il Mediterraneo per quanto attiene i traffici commerciali internazionali e oltre 60.000 persone con la chiusura dell'agenzia di Augusta verranno private di ogni servizio Inps".