Siracusa, il nuovo governo rischia di compromettere la legge sul caporalato: il seminario della Cgil

Le nuove norme sul caporalato che hanno aiutato a far emergere lo sfruttamento del lavoro. Di questo si è parlato oggi, alla Cassa edile, durante un seminario organizzato dalla Fillea, dalla Flai e dalla Cgil, al quale hanno preso parte il segretario generale FlaiSicilia Alfio Mannino, il segretario generale Fillea Sicilia, Franco Tarantino, e le delegazioni provenienti dalle altre province regionali.

Una conquista quella della legge del 2016, ha detto Davide Foti, Flai Nazionale, ma rischia di essere compromessa dal nuovo governo. Un excursus tecnico giuridico sulla genesi della Legge 199/2016 è stato tracciato dagli avvocati Andrea Merlo e Antonio Valori.

Michele Pagliaro, segretario generale Cgil Sicilia, ha proposto una panoramica regionale dell'incidenza del lavoro nero, irregolare, non tracciato e, in alcuni casi schiavizzato e ha invocato maggiori controlli e disponibilità di ispettori, mezzi e risorse.

A chiudere i lavori Roberto Alosi, segretario generale della Cgil di Siracusa