Pachino, rifiuti abbandonati: 16 sanzioni in tre giorni

Sedici sanzioni in tre giorni di controlli per l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Questo l'impegno della Polizia Municipale, in collaborazione con l'assessorato all'Ecologia.

"Non possiamo più accettare – ha detto l'assessore Andrea Nicastro – che le nostre strade diventino discariche abusive: esiste un regolamento di conferimento e bisogna rispettarlo. Non ci piace sanzionare i nostri cittadini, ma tutti dobbiamo dare il buon esempio mantenendo pulita la città. Ci auguriamo che non servano controlli in futuro: il nostro obiettivo è disattivare il nucleo ambientale, perché tutti rispetteranno le regole e dunque non ci sarà più bisogno. Per il momento, però, ci vediamo costretti a garantire un monitoraggio a tutela dell’ambiente e dell’intera Pachino, comprese le contrade".

I controlli continueranno nei prossimi giorni. Multe per 50 euro.