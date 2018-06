Siracusa, anticipata alle 16 di sabato 9 la costituzione dei seggi

Anticipata la costituzione dei seggi elettorali per le elezioni amministrative: si costituiranno nel pomeriggio di sabato 9 e non la mattina del 10. Lo prevede una circolare dell'assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, firmata dall'assessora Bernadette Grasso, che fissa l'ora di insediamento alle 16.

La circolare interviene per evitare disfunzioni e ritardi registrati in passato, durante lo spoglio, per la stanchezza dei componenti di seggio dovuta al fatto che tutte le operazioni, da quando è entrata in vigore al legge regionale 12 del 2015 (che recepisce quella nazionale), sono concentrate in un solo giorno. Dunque, sabato alle 16 i presidenti costituiranno i seggi alla presenza dei rappresentanti di lista, svolgeranno le operazioni preliminari e provvederanno a sostituire eventuali scrutatori assenti. I seggi saranno aperti agli elettori dalle 7 alle 23 di domenica e dopo, una volta chiusi, si procederà con lo spoglio.