Siracusa, striscione provocatorio di Casa Pound sulle barriere antiterrorismo

“Chiudete le frontiere, non le strade”. È la scritta provocatoria che campeggia sugli striscioni che CasaPound Italia Siracusa ha affisso sulle barriere antiterrorismo, posizionate in Corso Matteotti, Foro Italico e Passaggio Adorno.

Secondo CasaPound Siracusa così facendo non si garantisce sicurezza ma si crea una situazione di enorme disagio ai commercianti per le operazioni di carico e scarico e ai residenti dell'isola.

“Una provocazione – sostiene CasaPound Siracusa – contro chi, dopo aver contribuito a creare una situazione di totale insicurezza, pensa di poter risolvere tutto posizionando semplici blocchi di cemento in strada, nella speranza di evitare attentati e dare un’illusione di sicurezza ai cittadini. Chiediamo - conclude la nota - la rimozione immediata delle barriere e auspichiamo che la nuova giunta comunale e il nuovo governo nazionale con in testa il Ministro dell'interno di gestire in maniera migliore l'antiterrorismo e il fenomeno migratorio".