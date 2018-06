Siracusa, celebrata la festa dell'Arma dei Carabinieri a Largo Aretusa. LE FOTO

Lo splendido scenario di Largo Aretusa con lo sfondo del mare di Ortigia hanno fatto da cornice ieri sera alla Festa dell'Arma dei Carabinieri che hanno celebrato il 204° annuale della Fondazione.

E' stato schierato un reparto in armi composto da militari del Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa, affiancato dalle rappresentanze dell’Arma in congedo nonché delle Infermiere Volontarie di Siracusa della Croce Rossa Italiana, dai labari della Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, dalle bandiere e labari delle associazioni combattentistiche e d’arma. Presenti anche due classi elementari di istituti di Siracusa e un gruppo di Scout. Sul palco le autorità civili, religiose e militari della provincia. presenti anche rappresentanti dell'Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri e dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Subito dopo l'esecuzione dell'Inno di Mameli da parte della Banda municipale di Siracusa, sono stati letti il messaggio augurale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e l’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Quindi ha preso la parola il comandante provinciale dei Carabinieri, il col. Luigi Grasso, che nel suo discorso ha ripercorso a grandi linee i risultati operativi raggiunti in provincia di Siracusa dai militari dell'Arma, ricordando le operazioni di maggiore rilievo che hanno consentito di smantellare pericolosi gruppi di spaccio o di individuare bande dedite a furti di bancomat, solo per citarne alcune. Grasso non ha mancato di sottolineare l'impegno profuso nei casi di violenza contro il più deboli e contro la piaga del caporalato e del lavoro nero, oltre che nell'azione quotidiana per garantire la sicurezza di tutti. Un pensiero di ringraziamento, infine, è stato rivolto ai Carabinieri e alle loro famiglie.

La parte finale della cerimonia è stata riservata alla consegna delle ricompense a 21 militari di ogni ordine e grado che si sono distinti nelle attività di servizio.

Quindi sono stati resi onori ai Caduti con la deposizione in mare di un cuscino di fiori da parte di una pattuglia di Carabinieri imbarcata sulla Motovedetta CP SAR 323 insieme ad altri mezzi navali dei servizi portuali.