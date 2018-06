Siracusa, caos rifiuti: dichiarata nulla gara d'appalto, il Comune verso la proroga a Igm

Proroga per Igm: questa la possibile soluzione per tamponare l'emergenza che potrebbe scatenarsi in città a seguito della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa, arrivata nei giorni scorsi, che giudica nulla la gara con la quale la ditta che gestisce i rifiuti a Siracusa si era aggiudicata l'appalto. Da quel momento, il Comune aveva preso tempo fino al 6 giugno per decidere quale strada intraprendere.

Immediatamente l'Amministrazione si è messa al lavoro per cercare di risolvere la situazione con tre certezze alla mano: la città non può essere invasa dai rifiuti, i dipendenti della ditta non possono perdere il posto di lavoro, si deve comunque indire una nuova gara.

Allo stato attuale delle cose, la direzione che sta prendendo la vicenda va verso un'altra proroga a Igm, anche se ancora questa soluzione non è stata messa nero su bianco. L'Amministrazione, infatti, sta ancora lavorando all'ordinanza. Nel documento, infatti, dovrebbero essere tempi e modalità del provvedimento.

La prima proroga scade alla mezzanotte di oggi, e proprio in queste 12 ore dovranno arrivare decisioni e aggiornamenti.