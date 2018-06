Pachino, la Giunta ha approvato il bilancio di previsione per il 2018

La Giunta del Comune di Pachino ha approvato il bilancio di previsione per il 2018, e adesso il prossimo step è il Consiglio comunale. Il totale tra entrate ed uscite è di 55 milioni e mezzo di euro

"Abbiamo approvato un bilancio – ha dichiarato il sindaco, Roberto Bruno – in linea col piano di riequilibrio confermando, dunque, il rigore nella spesa pubblica già avviato negli anni pregressi. Senza tuttavia compromettere i servizi pubblici essenziali e, soprattutto, la spesa sociale per cui rimane confermata, come negli anni passati, la massima attenzione. È stata improntata una riqualificazione della spesa senza provvedere ai tagli che avrebbero aggravato le fasce più deboli".

WSiamo intervenuti con scrupolosità – ha detto l’assessore Cannarella – nel riqualificare la spesa e nel contempo anche le entrate che offrono ancora buoni margini per poter recuperare le somme indispensabili alla sopravvivenza di questo Ente (come il contrasto all’evasione e all’elusione). È rimasta impregiudicata la spesa degli investimenti che ci consentirà di portare a termine gli interventi sui lavori pubblici che abbiamo programmato"