Siracusa, scelto il nuovo logo per la Biblioteca Comunale

Loris Fazzina della IV sez. AW (Indirizzo Grafica e Comunicazione) dell' Istituto Superiore A. Rizza di Siracusa è il vincitore del Concorso "Un logo per la nostra biblioteca", bandito lo scorso 1 giugno. Il suo elaborato è stato premiato per la migliore ideazione, realizzazione e motivazione.

Sono state assegnate anche tre menzioni speciali: quella per il miglior "Segno Grafico" è andata a Giovanni Placido Spadaro della III sez. BW; per il Progetto più identitario, a Samuel Signorelli V sez AW, Lamberto Marino IV AW e Gabriele Caia IV AW; per la "Motivazione" a Francesco Candido IV AW.