Noto, carne e pesce mal conservati: 1 denuncia

Deteneva in due frigoriferi del suo ristorante oltre 150 chili di carne e prodotti ittici in cattivo stato di conservazione, perché congelati con attrezzature non idonee. Pertanto il titolare del locale, che si trova a Noto, è stato denunciato alla Procura della Repubblica.

La scoperta è stata fatta ieri nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri del N.A.S. di Ragusa e della Compagnia di Noto. I prodotti alimentari ed i frigoriferi, per un valore commerciale complessivo di oltre 3 mila euro, sono stati sottoposti a sequestro.