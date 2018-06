Stato di agitazione ai porti di Augusta e Catania

E' stato proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori dipendenti dell’ADSP del Mare di Sicilia Orientale Augusta e Catania, per mancata applicazione della Contrattazione Decentrata di II livello firmata lo scorso mese di Maggio 2018.

A sostenere i lavoratori le segreterie di Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti di Siracusa e Catania.

In una nota congiunta i sindacati spiegano: "Lo stato di agitazione del personale dipendente è supportato dai fatti avvenuti nei tavoli di contrattazione: a inizio anno la Contrattazione di II livello fu sottoscritta fra le parti sindacali, il presidente dell’ADSP Sicilia Orientale Andrea Annunziata, il segretario generale Carlo Guglielmi; a seguito di criticità sollevate dai Sindaci revisori, non fu approvata dal Comitato di Gestione, per cui la contrattazione di II livello fu inevitabilmente modificata. - e poi - La nuova stesura fu approvata il 2 maggio 2018, presentata e sottoposta al vaglio del Comitato di gestione e dei Sindaci revisori, in presenza del presidente Annunziata e del segretario generale Guglielmi, ma viene nuovamente respinta con nuove eccezioni e senza il disappunto del presidente e del segretario che nonostante avessero partecipato e firmato la stesura del testo della nuova contrattazione".