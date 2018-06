Furti in centri commerciali Palermo: misure cautelari per 4 minori

I Carabinieri della Compagnia Palermo San Lorenzo hanno eseguito, allo ZEN 2, un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 4 minori palermitani ritenuti responsabili, tra l’altro, di più reati contro il patrimonio. I provvedimenti (per uno il collocamento in comunità, per i restanti tre l’imposizione di prescrizioni), scaturiscono dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e condotte dalla Stazione Carabinieri di Palermo San Filippo Neri. L’attività d’indagine, frutto del monitoraggio della criminalità predatoria nel territorio, ha permesso di ricostruire dettagliatamente ben 12 furti, tra tentati e consumati, tra novembre 2017 e aprile 2018, in danno di numerosi negozi di un importante centro commerciale palermitano. I militari della Stazione Carabinieri, sulla base di alcuni delitti commessi all’interno del centro commerciale, hanno iniziato a raccogliere meticolosamente tutti gli indizi e ricomporre i singoli fotogrammi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza installati nei negozi. Le indagini hanno evidenziato come le illecite attività fossero il risultato di una fitta relazione tra gli indagati che, con scaltrezza ed estrema disinvoltura, riscontrata proprio dalle modalità operative, mettevano a segno i colpi anche più volte, anche nello stesso giorno. A svelare il comportamento dei 4 minorenni, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, residenti allo ZEN 2 di Palermo, è stato il riconoscimento effettuato dai militari della Stazione San Filippo Neri, sita proprio all’interno del quartiere, che, visionando attentamente le registrazioni video delle telecamere dei negozi, hanno identificato i 4 giovanissimi. La maggior parte dei furti sono stati effettuati in negozi d’abbigliamento: la “baby gang” prima procedeva a rompere i dispositivi antifurto applicati sui giubbotti esposti e poi, dopo averli indossati, usciva di fretta dal centro commerciale. Ma nell’elenco degli oggetti asportati, in alcune circostanze restituiti ai legittimi proprietari, ci sono anche un overboard e un orologio.