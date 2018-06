Priolo Gargallo, fiamme in alberi vicini ad abitazione: evacuato condominio

La Polizia di Stato di Priolo Gargallo è intervenuta in Contrada Balorda per un incendio che ha colpiti due alberi adiacenti di un condominio.

I residenti, in via precauzionale, sono stati fatti evacuare. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.

Indagini in corso.