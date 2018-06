Governo, oggi discorso di Conte e voto di fiducia al Senato

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte terrà oggi in Parlamento il suo discorso per presentare il "programma del cambiamento" di M5s e Lega. Tra questi il reddito e la pensione di cittadinanza e il superamento della legge Fornero.

Il presidente del Consiglio interverrà al Senato per le dichiarazioni programmatiche intorno alle 12. Alle 13 andrà quindi alla Camera per replicare l'intervento. La discussione generale, a Palazzo Madama, dovrebbe riprendere intorno alle 14.30. Il voto di fiducia sul nuovo governo si concluderà entro le 20.30 di domani sera.