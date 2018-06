Canicattini Bagni, firmato dalla sindaca il Programma innovativo di riqualificazione urbana

La sindaca di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, ha firmato questa mattina a Palermo il protocollo per il Programma innovativo in ambito urbano denominato “Riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile zona Ovest”, finanziato per un importo di 3.296.264,50 euro (2.837.432,38 finanziamento pubblico statale e regionale e 458.832,12 contributo a carico del Comune).

Tra gli interventi previsti la realizzazione di 14 alloggi in “social housing” da destinare ad affitto a canone sostenibile (circa 250 euro mensili), così composti: 10 appartamenti da 95 metri quadri con garage e spazi verdi in villette da rifinire, che verranno acquisite dai privati che ne hanno dato la disponibilità a seguito dell’avviso pubblico emesso dal Comune alla fine dello scorso anno; mentre altri 4 mini alloggi di 50 metri quadri, sempre con garage, da destinare a coppie singole, verranno costruite su un terreno di circa 900 metri quadri di proprietà del Comune tra via Canale e via S. Nicola, con sistemazione e allargamento di quell’incrocio e la realizzazione di una piazzetta e verde.

Altro capitolo sul recupero sociale del vecchio edificio dell’ex Lazzaretto ai “Campicelli”, da destinare a contenitore culturale multifunzionale, da assegnare alle Associazioni cittadine, con la realizzazione di un ampio teatro - auditorium, parcheggi, opere di urbanizzazione in tutta l’area, e l’apertura di una strada che dalla Prima Traversa S. Nicola conduce all’ex Lazzaretto, collegandosi a via Grimaldi, oggetto di un precedente programma di riqualificazione i cui lavori sono in esecuzione.