Siracusa, 204 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri: domani la cerimonia

Sono passati 204 anni dalla fondazione dell'arma dei Carabinieri. La festa sarà celebrata domani in Largo Aretusa alle 19.

Saranno presenti Autorità civili, militari e religiose, dei familiari delle vittime del dovere e degli orfani assistiti dall’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri) del personale dell’Arma in servizio, ed in congedo delle Sezioni A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri), oltre a due classi di scuola elementare e una rappresentanza degli scout.

Ci sarà uno schieramento dei Carabinieri, affiancato dalle rappresentanze dell’Arma in congedo e delle Infermiere Volontarie di Siracusa della Croce Rossa Italiana, dai labari della Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, dalle bandiere e labari delle associazioni combattentistiche e d’arma. Infine, verranno insigniti delle ricompense 21 militari di ogni ordine e grado che si sono distinti nelle attività di servizio.