Siracusa, spinge i Carabinieri per sfuggire a un controllo: arrestato

S'intrufola in un condominio per sfuggire al controllo dei Carabinieri, e quando viene scoperto comincia a spingere i militari per darsi alla fuga. E' successo ieri notte a Siracusa. I carabinieri hanno identificato l'uomo in Sebastiano Tinè, 35 anni, siracusano, disoccupato, pregiudicato, sottoposto all’obbligo dimora con divieto di uscire da casa in orario notturno. L'uomo, a seguito di a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina pertanto è stato anche segnalato in Prefettura in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. Adesso di trova al Cavadonna.