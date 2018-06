Siracusa, Articolo 1- Mdp: "D'accordo con i sindacati su vertenze industria"

L'industria ancora un pilastro nell'economia di Siracusa, insieme a turismo e agricoltura. Negli ultimi anni, però, i fatti di cronaca riportano ritardi nei pagamenti, e problemi di varia natura economica e non solo.

"La decisione, quindi, assunta dalle organizzazioni sindacali, confederali e di categoria, di rilanciare la Vertenza Industria mettendo al centro la sostenibilità ambientale, la qualità dei prodotti e dei cicli, la sicurezza sul lavoro e con il territorio trova il pieno e convinto sostegno di Art1 Mdp della provincia di Siracusa. - si legge in una nota - Deve essere chiaro: uno dei principali terreni su cui si misura l’inversione di marcia è e sarà quello di affermare nell’intera area industriale una diversa politica degli appalti. Si superi la visione esclusivamente della competizione e della compressione dei costi e si punti sulla affidabilità, solidità e qualità complessiva delle Imprese. La Confindustria mantiene una grande responsabilità anche in questo versante: deve svolgere un ruolo di maggiore equilibrio tra le grandi committenti e le Imprese dell’indotto senza il quale sarà impossibile realizzare un salto di qualità che eviti i continui blocchi delle portinerie e tensioni ma attraverso garanzie e tutele maggiori per i lavoratori spesso massacrati da un sistema degli appalti selvaggio e con poche regole".