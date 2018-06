Canicattini bagni, riprende l'attività della Pro Loco

Riparte a Canicattini Bagni l'attività della Pro Loco, interrotta da alcuni anni. A guidare l'ente di promozione sarà Paolo D’Orio, avvocato e Cavaliere della Repubblica.

Un lavoro, quello della Pro Loco, ritenuto importante dal Sindaco Marilena Miceli che lo sostiene, per il ruolo di tutela del patrimonio artistico, culturale e di promozione del territorio, che l’Associazione ha svolto in passato e può continuare a svolgere in città.

D’Orio, che ha già guidato la Pro Loco canicattinese nel 2005 e nel 2006, nella sua veste di Commissario straordinario ha già messo in moto la macchina organizzativa, intraprendendo rapporti con l’Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) della Sicilia, e avviando iniziative di coinvolgimento dei suoi concittadini.