Siracusa, un corso di lettura alla Biblioteca comunale

Imparare a leggere un racconto ad alta voce. Questo l'obiettivo dei laboratori di lettura che si tengono alla Biblioteca comunale da giovedì 7 giugno, dalle 18 alle 20. I partecipanti impareranno le tecniche di base per organizzare una lettura che sia piacevole e interpretativa, studiando le pause, i respiri, la dizione. Tra le letture programmate anche Cechov, Pirandello, Kafka e Hemingway. Il laboratorio è gratuito è prevede un massimo di 15 partecipanti per 4 appuntamenti. Per iscrizione chiamare la Biblioteca Comunale, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, allo 0931449031 o al 0931445689.

Il corso sarà tenuto da Salvo Gennuso.