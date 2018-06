Rosolini, da domani via a domande per il trasporto gratuito Ast per gli anziani

Sono in distribuzione, da domani, i modelli di domanda per il rilascio delle tessere di libera circolazione Ast (Azienda Siciliana Trasporti) per l’anno 2019. Ad annunciarlo è il sindaco di Rosolini, Corrado Calvo.

Possono presentare istanza tutti i cittadini che hanno compiuto i 60 anni di età se uomini e 55 se donne e con attestazione Isee ( € 9.300,00 per un solo componente nucleo familiare e € 18.600,00 per 2 o più componenti del nucleo familiare).

Le istanze possono essere presentate fino al 10 settembre 2018.