Siracusa, bretella Targia: lettera al Prefetto

Hanno scritto al Prefetto, al Commissario straordinario del Libero Consorzio e al Sindaco del Comune di Siracusa, Cetty Vinci e Salvo Sorbello, consiglieri comunali di Progetto Siracusa, per segnalare la situazione di grave pericolo nella zona di Targia e nella bretella di collegamento con lo svincolo autostradale di Siracusa Nord.

"In queste due arterie, già molto trafficate, la quantità dei veicoli circolanti è aumentata a dismisura – rilevano Cetty Vinci e Salvo Sorbello - Hanno inoltre iniziato a funzionare delle attività di varia natura (commerciali, distributori di carburanti, strutture sanitarie e alberghiere) che si trovano proprio nei pressi delle due arterie. Ora, a causa anche di autisti indisciplinati, che non rispettano la doppia striscia bianca continua (peraltro in alcuni tratti scarsamente visibile), che non consente di svoltare a sinistra, né di immettersi nella corsia opposta, il rischio di incidenti è cresciuto enormemente. Vi chiediamo pertanto di intervenire – concludono Vinci e Sorbello - affinché vengano messe in atto al più presto tutte quelle misure che possano rendere più difficile il verificarsi di comportamenti scorretti e, di conseguenza, prevenire possibili, gravi incidenti stradali".