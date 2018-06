Siracusa, 85enne cade in casa: la Polizia la soccorre

Chiedeva aiuto, ed è arrivata la Polizia. E' successo a Lentini, in via Rossini, dove una signora di 85 anni è stata trovata dagli agenti per terra a seguito di una pesante caduta. I Vigili del Fuoco hanno aperto il portone e la Polizia ha prestato soccorso. L'85enne ha riportato una ferita al bacino. E' stata ricoverata in ospedale.