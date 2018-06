Noto, furto di attrezzi dal barbiere: denunciato 17enne

Avrebbe messo a segno un furto in un salone da barbiere in via Spaventa, asportando arnesi professionali tra cui 13 forbici e 8 macchinette per la rasatura dei capelli.

Dopo un sopralluogo e uno studio attento delle telecamere di videosorveglianza, la Polizia di Stato di Noto ha denunciato alla Procura dei Minori di Catania un giovane, 17 anni, di Noto, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di furto pluriaggravato.

La perquisizione domiciliare, effettuata a casa del ragazzo, ha permesso di rinvenire tutti gli attrezzi da lavoro sottratti al barbiere.